«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».

с чего всё началось

Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.

Происшествия Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.

Здоровье Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начнет контролировать устранение проблем в области медицинской помощи гражданам России.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Политика Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

Экономика Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто УАЗ возобновит работу над кроссовером УАЗ-3170 Год назад в рамках Восточного экономического форума глава концерна Sollers Вадим Швецов рассказал, что проект по созданию нового поколения кроссовера УАЗ-3170 остановлен, и компания планирует разработать другой автомобиль под новым брендом.

Экономика ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.

Политика Зеленский уволил луганского Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.

Армия и оружие В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.