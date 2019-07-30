«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».

с чего всё началось

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