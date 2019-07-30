Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».
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Forbes00:28
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Украинский футболист Милевский рассказал о «сексе с Канделаки»

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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