Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».
Forbes00:28

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«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

URA.Ru02:17

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

REGNUM04:59

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Forbes00:28

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Накануне.Ru04:36

В Госдуме оценили шансы «Яндекса» перейти под контроль государства

Дума ТВ04:35

Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству

РБК03:10

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

БИЗНЕС Online01:37
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
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В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

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Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ

По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
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Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
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Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

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Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Технологии

Петербургские выпускники создали сервис навигации по вузам

Приложение создано участниками Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
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В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами людей и животных

Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Экономика

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол

В Англии введут временные удаления футболистов

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
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Футбол

Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что Александр Самедов еще мог бы выступать на профессиональном уровне.
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В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
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Джейсон Момоа отомстит за убийство жены

Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия

При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Лука Гуаданьино хочет стать режиссером экранизации «Повелителя мух»

Обновлено в 05:47
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
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Уголовное дело завели на редактора «МБХ Медиа» на Кубани

По словам адвоката Алексея Аванесяна, журналиста обвиняют в участии в нежелательной для России иностранной организации.
Обновлено в 05:39
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
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