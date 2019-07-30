Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».Forbes00:28
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Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Происшествия
Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ
По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
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Технологии
Петербургские выпускники создали сервис навигации по вузам
Приложение создано участниками Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
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Наука
В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами людей и животных
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
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Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Футбол
Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что Александр Самедов еще мог бы выступать на профессиональном уровне.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Уголовное дело завели на редактора «МБХ Медиа» на Кубани
По словам адвоката Алексея Аванесяна, журналиста обвиняют в участии в нежелательной для России иностранной организации.
Обновлено в 05:39
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32