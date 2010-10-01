Футбол
Спорт-Экспресс«Интер» оптимистично настроен по поводу перехода Алексиса Санчеса
«Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sport Italia. Сообщается, что «Интер» оптимистично настроен по поводу сделки.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
У британки остановилось сердце после укуса комара
Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу. Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось.
Москва 24 07:18
Общество
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Общество
Разработаны нормы поведения российских учителей в соцсетях
Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования совместно разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.
Ридус 14:10
Происшествия
В сети опубликовано видео с изнасилованной полицейскими спортсменкой
В сети 27 августа было опубликовано видео, снятое предположительно одним из полицейских, участвовавших в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе.
Блокнот Краснодар 05:18
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Наука
Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров
Газета DAILY 14:17
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Здоровье
Беглов открыл в Купчино после ремонта детскую «бережливую поликлинику»
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
78.ru 08:13
Теннис
Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Свободная Пресса вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала подросшего красавчика-сына
Снимок был сделан в столичном Авиапарке. На фото подросший и похорошевший мальчуган счастливо улыбается в объятиях мамы.
Телепрограмма 07:31
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Футбол
«Динамо» подписало Карапузова, который мог перейти в «Валенсию»
Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло.
Чемпионат 15:53
Экономика
«Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля
Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 08:49
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Транспорт
Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября
Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ 15:08
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Игры
«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»
В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10