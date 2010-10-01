Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Интер» оптимистично настроен по поводу перехода Алексиса Санчеса

«Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sport Italia. Сообщается, что «Интер» оптимистично настроен по поводу сделки.
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Источник: «„Интер“ практически договорился с „Манчестер Юнайтед“ об аренде Санчеса»

Sport.ru08:29

«Интер» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду Санчеса

Bookmaker-ratings.ru06:59

Санчес близок к переходу в «Интер» на правах аренды

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Алексис Санчес будет играть только в Кубке лиги и Лиге Европы, если не уйдет в «Интер»

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«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля

Чемпионатвчера в 08:06
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Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
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Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
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На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
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Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича

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Lenta.ru 12:51
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Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
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«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»

В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
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