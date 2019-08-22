Футбол

Переход Санчеса в «Интер» может сорватьсяСпорт-Экспресс 01:59

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«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут не договориться о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает ВВС. Ранее миланский клуб планировал взять 30-летнего чилийца в аренду, а через год выкупить его контракт. Помешать переходу может высокая зарплат Санчеса — около 390 тысяч евро в неделю.
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