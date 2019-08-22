Футбол
Переход Санчеса в «Интер» может сорватьсяСпорт-Экспресс 01:59
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут не договориться о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает ВВС. Ранее миланский клуб планировал взять 30-летнего чилийца в аренду, а через год выкупить его контракт. Помешать переходу может высокая зарплат Санчеса — около 390 тысяч евро в неделю.
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
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Футбол
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Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
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Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
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В Британии снимут документальный фильм о Путине
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Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
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Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» добыть пятую победу подряд в MLS
Лидер регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» одержал пятую подряд победу, разгромив у себя дома «Сан-Хосе Эртквейкс».
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Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
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