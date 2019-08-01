Футбол
Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубникаГазета.Ru 04:30
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар". Футболист отметил, что разочарован решением Кабелла покинуть клуб.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Путешествия
Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов
Ранее за оформление виз на Шри-Ланку гражданам России требовалось заплатить $35-40.
Обновлено в 02:09
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Политика
Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов
Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
В России «заемщикам-маргиналам» отказывают в кредите даже МФО
В России появился новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено в 04:41
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта
Вахитовский районный суд Казани в четверг заключил под стражу первого из двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:33
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Галкин осудил россиян за реакцию на сибирские пожары
Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Игры
Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений
Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму
Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:26