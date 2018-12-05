Напомним, вчера сообщалось, что переговоры о трансфере Ибрагимовича в "Милан" достигли продвинутой стадии. Шведский форвард должен был перейти в миланский клуб в январе на правах аренды с опцией выкупа контракта.

Переговоры Ибрагимовича с «Миланом» находятся под угрозой срыва

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