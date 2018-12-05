Футбол

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва
Чемпионат
01:49

Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia. По данным источника, стороны неожиданно не сумели согласовать условия соглашения.
Чемпионат01:49

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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Чемпионат01:49

Переговоры Ибрагимовича с «Миланом» находятся на грани срыва

Советский спорт01:16

Возвращение Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Спорт-Экспресс01:09

Возвращение Ибрагимовича в «Милан» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру02:01

Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Газета.Ru01:39

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Матч ТВ00:19

Sportitalia: переговоры «Милана» со Златаном находятся на грани срыва

Sports.ru00:00
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Футбол

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
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Футбол

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Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита».
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Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
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Черчесов стал тренером года в России

По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
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«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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