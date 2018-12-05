Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia. По данным источника, стороны неожиданно не сумели согласовать условия соглашения.

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

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