Футбол

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва
Чемпионат
01:49

Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia. По данным источника, стороны неожиданно не сумели согласовать условия соглашения.
Чемпионат01:49

Подробнее о событии

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Чемпионат01:49

Переговоры Ибрагимовича с «Миланом» находятся на грани срыва

Советский спорт01:16

Возвращение Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Спорт-Экспресс01:09

Возвращение Ибрагимовича в «Милан» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру02:01

Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Газета.Ru01:39

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Матч ТВ00:19

Sportitalia: переговоры «Милана» со Златаном находятся на грани срыва

Sports.ru00:00
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Футбол

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано, сообщают СМИ

Бразильский футболист московского "Спартака" Луис Адриано продолжит карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Milliyet.
Обновлено в 06:19
Футбол

Аршавина опять позвали в Казахстан

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину.
Обновлено в 06:06
Футбол

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном

Обновлено в 06:26
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

Жозе Моуринью: «Я не живу в близком контакте с болельщиками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не имеет близкого контакта с болельщиками.
Обновлено в 06:20
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 06:01
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 05:30
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 06:18
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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