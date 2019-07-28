Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвалсяГазета.Ru 09:25
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си". По информации источника, хавбек останется в испанском клубе. Решение по отмене сделки было принято руководством "Реала".
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