Футбол

Переход Бэйла в китайский клуб сорвалсяГазета.Ru 09:25

Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си". По информации источника, хавбек останется в испанском клубе. Решение по отмене сделки было принято руководством "Реала".
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Переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался

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Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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