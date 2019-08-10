Футбол
Перейро не считает «Спартак» хорошим вариантом продолжения карьерыГазета.Ru 10:35
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, почему отказался от перехода в московский "Спартак" в текущее трансферное окно, передает Sport 890.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Общество
В Брянске активисты вышли на одиночные пикеты «За честные выборы»
В Брянске активисты вышли на площадь Ленина с рядом одиночных пикетов «в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, против полицейского произвола и против политических репрессий».
Обновлено в 08:37
Футбол
Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Годовщину независимости Украины отпразднуют в новом формате
Обновлено в 11:28
Происшествия
В центре Москвы начались задержания возле администрации президента
Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено в 11:02
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок.
Обновлено в 07:26
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Как в Германии относятся к возможному выводу американских войск из ФРГ
Стоит заметить, что в Германии дислоцирован самый большой американский контингент в Европе — порядка 35 тыс. военнослужащих и ещё около 17 тыс. гражданских лиц, работающих на базах США.
Обновлено в 11:34
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30