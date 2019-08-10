Футбол

Перейро не считает «Спартак» хорошим вариантом продолжения карьерыГазета.Ru 10:35

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, почему отказался от перехода в московский "Спартак" в текущее трансферное окно, передает Sport 890.
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