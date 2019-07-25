Перейра является капитаном португальского клуба. Напомним, в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов португальская команда сыграет с "Краснодаром". Первый матч пройдет 6-7 августа, ответный – 13 августа.

Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»

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