Футбол

Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»Спорт-Экспресс 02:12

Перейра является капитаном португальского клуба. Напомним, в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов португальская команда сыграет с "Краснодаром". Первый матч пройдет 6-7 августа, ответный – 13 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед игрой с «Краснодаром»

Sport24.ru02:16

Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба

Советский спорт04:18

Капитан «Порту» поссорился с тренером

Газета.Ru00:38

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Матч ТВ02:13

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

Чемпионат01:13

Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс02:12

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Sportbox.RU02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G

Новая Nokia 105 теперь маркируется как модель 2019 года. В ней установили 1,7-дюймовый экран, батарею на 800 мАч и естественно фонарик.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков

Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Общество

Названы самые успешные блогеры рунета

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

С-400 в Турции окончательно похоронят НАТО

"Согласившись на доставку С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал путь опасного партнерства с Владимиром Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому благополучию и целостности альянса НАТО", – говорится в заявлении комитетов сената США по вооруженным силам и международным отношениям.
Обновлено в 04:53
Космос

Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

Обновлено в 02:32
Культура

В Екатеринбурге проведут памятный концерт в честь Владимира Высоцкого

Обновлено в 03:24
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад

Обновлено в 05:00
Авто

Самый быстрый Renault побил второй рекорд Honda Civic Type R

Хэтчбек стал быстрейшим на автодроме Спа-Франкоршам, улучшив время Honda Civic Type R более чем на пять секунд.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят

Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
Обновлено в 04:53
Космос

35 лет назад состоялся выход Светланы Савицкой в открытый космос

25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.
Обновлено в 04:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Обновлено вчера в 23:10
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Экономика

Акции Tesla рухнули из-за убытка во II квартале

Котировки акций Tesla рухнули ходе дополнительных торгов в среду на 11%.
Обновлено в 03:35
Политика

Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17

Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Жительница Горловки подорвалась на мине в Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 05:46
Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club.
Обновлено в 04:43
Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили

Обновлено вчера в 10:33
Общество

В России введут пособия на детей до трех лет

В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Политика

Активисты Greenpeace преградили дорогу машине Джонсона в Лондоне

Несколько активистов Greenpeace преградили дорогу автомобилю новоизбранного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено вчера в 11:10
ещё по теме
Данилу Перейра
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Порту» и сборной Португалии. Победитель чемпионата Европы 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сержиу Консейсау
Португальский футболист
Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное