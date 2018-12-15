Футбол

Перейра летом покинет «Краснодар»
Soccer.ru
12:04

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра намерен покинуть команду следующим летом. Уругваец не хочет оставаться в России по семейным обстоятельствам, а "Краснодар", в свою очередь, не предлагал своему вице-капитану новый контракт и будет искать уругвайцу замену.
Soccer.ru12:04

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«Краснодар» расстанется с уругвайским легионером

Газета.Ru12:12

Перейра летом покинет «Краснодар»

Soccer.ru12:04

СМИ: «Краснодар» и Перейра не будут продлевать контракт

Sportbox.RU11:53

СМИ: «Краснодар» и Перейра не будут продлевать контракт

Матч ТВ11:53

Sport24: Перейра покинет «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт с игроком

Бомбардир.ру12:37

«Краснодар» не будет продлевать контракт с Перейрой

Sports.ru11:30

«Краснодар» не будет предлагать Перейре новый контракт, летом он покинет Россию

Sport24.ru11:25
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