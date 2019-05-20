Футбол
Перейра и Каборе покинут «Краснодар» после завершения этого сезонаМедиаКорСеть 12:19
По окончании текущего сезона футбольный клуб «Краснодар» покинут хавбеки Шарль Каборе и Маурисио Перейра. Информацию подтвердили в самом клубе и сообщили, что у игроков заканчиваются контракты. Об этом 20 мая сообщило издание RT.
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