Футбол
Перейра: Зе Луиш сказал, что «Краснодар» играет в красивый футболРИА Новости вчера в 11:49
Зе сказал, что "Краснодар" – хороший клуб, который играет в красивый футбол, любит владеть мячом и использовать свободное пространство.
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Хавбек «Порту» Перейра: «Краснодар» играет в хороший футбол, но мы знаем их слабые стороны»
ProstoProSportвчера в 11:40
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:03
Технологии
Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами
С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» до конца года совершит ещё несколько полётов
Обновлено вчера в 22:34
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.
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Экономика
В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов
В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 12:54
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Украина надеется на белорусское топливо
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Авто
Раскрыт секрет многолетней службы двигателя
Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке»
Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Общество
Суд арестовал Галямину на 15 суток
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
Обновлено в 00:25
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%
Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76
Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
США заблокировали активы Венесуэлы
Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.
Обновлено вчера в 06:08
Здоровье
Дни открытых дверей для женщин проведут в больнице № 13
Чтобы получить консультацию в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Обновлено в 00:05
Экономика
Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов
Российским авиакомпаниям в ближайшие два десятилетия понадобится около 800 самолетов для региональных линий.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:10
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Интернет
Microsoft обвинил русских хакеров в кибератаке через принтер
Microsoft сообщила, что в 2018 году она разослала около 1400 уведомлений правительствам государств, подвергнувшихся атаке со стороны этой хакерской группы.
Обновлено вчера в 10:55