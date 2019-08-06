Зе сказал, что "Краснодар" – хороший клуб, который играет в красивый футбол, любит владеть мячом и использовать свободное пространство.

Перейра: Зе Луиш сказал, что «Краснодар» играет в красивый футбол

Технологии Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Кино Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Авто Раскрыт секрет многолетней службы двигателя Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».

Экономика Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке» Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Стали известны основные причины незанятости в России В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.

Экономика Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой» Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Финансы ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5% Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76 Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Политика США заблокировали активы Венесуэлы Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.

Здоровье Дни открытых дверей для женщин проведут в больнице № 13 Чтобы получить консультацию в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Экономика Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов Российским авиакомпаниям в ближайшие два десятилетия понадобится около 800 самолетов для региональных линий.

Армия и оружие Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.

Происшествия Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.

Интернет Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.