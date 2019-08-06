Футбол

Перейра: Зе Луиш сказал, что «Краснодар» играет в красивый футболРИА Новости вчера в 11:49

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Зе сказал, что "Краснодар" – хороший клуб, который играет в красивый футбол, любит владеть мячом и использовать свободное пространство.
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