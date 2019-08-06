Футбол

Перейра: Зе Луиш сказал, что «Краснодар» играет в красивый футболРИА Новости 11:49

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Нападающий португальского "Порту" Зе Луиш рассказал партнерам и тренерскому штабу, что "Краснодар", соперник по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов, играет в красивый футбол, сообщил капитан "Порту" Данилу Перейра.
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