Футбол
Перейра: Зе Луиш сказал, что «Краснодар» играет в красивый футболРИА Новости 11:49
Нападающий португальского "Порту" Зе Луиш рассказал партнерам и тренерскому штабу, что "Краснодар", соперник по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов, играет в красивый футбол, сообщил капитан "Порту" Данилу Перейра.
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