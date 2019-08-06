Футбол
Перейра: «Говорили с Зе Луишем о „Краснодаре“ и готовы к тяжёлой игре»Sport.ru 15:59
Для "Краснодара", основанного в 2008 году, домашний матч с "Порту", который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в Лиге чемпионов. Новичок "Порту" Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский "Спартак".
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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