Футбол

Перейра: «Говорили с Зе Луишем о „Краснодаре“ и готовы к тяжёлой игре»Sport.ru 15:59

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Для "Краснодара", основанного в 2008 году, домашний матч с "Порту", который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в Лиге чемпионов. Новичок "Порту" Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский "Спартак".
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