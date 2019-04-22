Переименование УПЦ приостановил суд в КиевеГазета.Ru 10:28

В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое решение суд принял после заявления Киевской митрополии УПЦ.

Авто Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.

Хоккей Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.

Шоу-бизнес Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Шоу-бизнес 24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.

Политика МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.

Армия и оружие Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.

Происшествия В Китае на парковке взорвалась Tesla В Сети появилось видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, пишет «Коммерсантъ».

Политика Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Экономика Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Гаджеты В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Космос «Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара» В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.

Авто ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.

Общество Правительство предлагает обложить село налогами Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.