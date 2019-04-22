Политика
Переименование УПЦ приостановил суд в КиевеГазета.Ru 10:28
В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое решение суд принял после заявления Киевской митрополии УПЦ.
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