Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило КиевГазета.Ru 16:13

с чего всё началось

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Политика Макрон выразил сожаление из-за санкций США против Ирана Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил сожаление в связи выходом США из "ядерного соглашения" с Ираном и введением и усилением санкций США против Тегерана, говорится в сообщении на сайте президента ИРИ.

Экономика В России чиновникам поднимут оклады и пенсии Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Гаджеты Модульный китайский смартфон Doogee S90 Pro получил защиту от воды и аккумулятор на 5000 мАч В Doogee не исключают, что позже появится версия S90 Pro с поддержкой сетей 5G. В остальном новинка не отличается от Doogee S90.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.

Политика СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Экономика Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Хоккей «Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.

Шоу-бизнес Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.

Хоккей «Сент-Луис» подписал трехлетний контракт с главным тренером Беруби Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби подписал с клубом контракт сроком на три года.

Авто Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.