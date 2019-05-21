Политика

Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» состоятся 23 маяТАСС вчера в 13:36

Переговоры по очистке трубопровода "Дружба" состоятся 23 мая, пока не удалось окончательно договориться с Польшей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
— Дмитрий Козак, российский политикРеальное время вчера в 13:55

Подробнее о событии

Чистая российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в европейские страны

Эхо Москвы03:31

Козак сообщил о полном согласовании «дорожной карты» по «Дружбе»

Известиявчера в 14:18

Польша потребовала скидку за очистку «Дружбы» от грязной российской нефти

РБКвчера в 15:42

Согласована дорожная карта по решению ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Взгляд.рувчера в 14:25

Польша требует скидку за очистку «Дружбы» от грязной нефти из России

Газета.Ruвчера в 16:28

Польша подняла вопрос перед Россией о скидке на загрязненную нефть из «Дружбы»

Реальное времявчера в 13:55

Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» состоятся 23 мая

ТАССвчера в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Общество

Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»

Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Энергетика

Динамику цен на нефть «диктует» статистика

На фоне положительной статистики по недельным запасам нефти от Института нефти США и на фоне нежелания Саудовской Аравии обострять конфликт между США и Ираном, Саудовская Аравия выразила готовность урегулировать любую конфликтную ситуацию только мирным путем.
Обновлено в 05:52
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика

В России планируют выпускать ароматные вагоны

Обновлено в 05:23
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты

Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei

Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором

Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом

Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Кино

Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Зеленский решил провести референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский решил обезопасить себя от критики «справа» перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе путем проведения референдума.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками

Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное