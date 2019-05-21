Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» состоятся 23 маяТАСС вчера в 13:36

Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.

Переговоры по очистке трубопровода "Дружба" состоятся 23 мая, пока не удалось окончательно договориться с Польшей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Происшествия Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.

Происшествия Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.

Общество Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона» Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».

Политика Зеленский внес в Раду свой первый законопроект Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Политика Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".

Политика Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Экономика ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».

Армия и оружие Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.

Энергетика Динамику цен на нефть «диктует» статистика На фоне положительной статистики по недельным запасам нефти от Института нефти США и на фоне нежелания Саудовской Аравии обострять конфликт между США и Ираном, Саудовская Аравия выразила готовность урегулировать любую конфликтную ситуацию только мирным путем.

Экономика Bloomberg назвало самого богатого человека в истории Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.

Политика Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Гаджеты Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Шоу-бизнес Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Политика Зеленский решил провести референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский решил обезопасить себя от критики «справа» перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе путем проведения референдума.

Происшествия В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.