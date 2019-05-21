Политика
Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» состоятся 23 маяТАСС вчера в 13:36
Переговоры по очистке трубопровода "Дружба" состоятся 23 мая, пока не удалось окончательно договориться с Польшей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
— Дмитрий Козак, российский политикРеальное время вчера в 13:55
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Польша подняла вопрос перед Россией о скидке на загрязненную нефть из «Дружбы»
Реальное времявчера в 13:55
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Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Общество
Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Динамику цен на нефть «диктует» статистика
На фоне положительной статистики по недельным запасам нефти от Института нефти США и на фоне нежелания Саудовской Аравии обострять конфликт между США и Ираном, Саудовская Аравия выразила готовность урегулировать любую конфликтную ситуацию только мирным путем.
Обновлено в 05:52
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом
Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Кино
Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Зеленский решил провести референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский решил обезопасить себя от критики «справа» перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе путем проведения референдума.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками
Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31