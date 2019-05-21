Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 маяПолитика Сегодня вчера в 14:11

Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.

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Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

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Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Происшествия В центре Москвы на проезжей части провалился грунт На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.

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