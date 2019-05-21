Политика
Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 маяПолитика Сегодня вчера в 14:11
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
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Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
— Дмитрий Козак, российский политикРеальное время вчера в 13:55
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На Украине на Порошенко завели дело о госизмене
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Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
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Обновлено вчера в 20:39
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Названы вызывающие рак продукты
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Врачи из Санкт-Петербурга хотят переехать в Дербент
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