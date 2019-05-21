Политика
Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 маяПолитика Сегодня вчера в 14:11
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
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Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
— Дмитрий Козак, российский политикРеальное время вчера в 13:55
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Польша подняла вопрос перед Россией о скидке на загрязненную нефть из «Дружбы»
Реальное времявчера в 13:55
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Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Энергетика
ФАС посоветовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок
С 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Космос
Вокруг звезды Бета Пикторис обнаружены три экзокометы
Обновлено в 11:26
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
Обновлено в 10:04
Наука
DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:43
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Политика
МИД КНР назвал действия США в отношении Huawei экономической травлей
Действия Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei являются «типичной экономической травлей».
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Наука
Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности
В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено вчера в 20:18
Космос
Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга
Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Общество
В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором
Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Финансы
Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет
Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Хоккей
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Андрей Чадов прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе
Андрей Чадов, отпраздновавший 39-летие, прокомментировал распространившиеся слухи о своей скорой свадьбе.
Обновлено в 11:06