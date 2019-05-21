Политика
Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 маяПолитика Сегодня вчера в 14:11
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
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Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
— Дмитрий Козак, российский политикРеальное время вчера в 13:55
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Польша подняла вопрос перед Россией о скидке на загрязненную нефть из «Дружбы»
Реальное времявчера в 13:55
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Обновлено вчера в 14:08
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Глава администрации президента Андрей Богдан: Олигархи не будут управлять Украиной
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Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию в мини-платье
Не успела балерина акклиматизироваться, как она устроила новую фотосессию — на этот раз в своем роскошном доме и в саду.
Обновлено 20 мая в 12:56
Общество
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Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено вчера в 12:22
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Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
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WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
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Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
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Обновлено в 01:52
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Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай
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Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Nation News писало, что после скандального развода Ксения Собчак и Максим Виторган практически не общаются.
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Обновлено вчера в 21:33
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Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
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США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
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Зеленский потребовал срочно созвать Раду
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Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
По некоторым сведениями Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.
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