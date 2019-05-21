Политика

Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 маяПолитика Сегодня вчера в 14:11

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
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Дмитрий Козак
Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.
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