Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за БолтонаИзвестия 16:05
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 23 марта.
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Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Авто
Назван ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом до 1 млн рублей
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-3 самых надежных автомобилей по цене до миллиона рублей. На третьем месте находится Hyundai Sonata.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Авто
Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто
Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Наука
Ученые создали робота-щенка для страдающих аллергией на животных
Американские ученые из компании Tombot создали одноименного робота-щенка.
Обновлено в 13:52
Футбол
Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия».
Обновлено в 14:29
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Авто
Эксперты рассказали, чем лучше всего смазать контактные зоны машины
Эксперты рассказали о том, каким средством лучше всего смазывать дверные петли, а также другие контактные зоны авто.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит новый суперлегкий ноутбук Mi Notebook Air
Xiaomi опубликовала тизер-изображение нового легкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.
Обновлено в 14:18
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Технологии
В Санкт-Петербурге стартовали испытания модели ледокола «Лидер»
Сообщается, что в Санкт-Петербурге стартовали испытания нового ледокола.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули
Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено в 10:57
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 21 марта в 01:20
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39