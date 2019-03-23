Переговоры России и США по Сирии провалились из-за БолтонаИзвестия 16:05

Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 23 марта.

Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона

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