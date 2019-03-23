Политика

Переговоры России и США по Сирии провалились из-за БолтонаИзвестия 16:05

Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 23 марта.
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Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона

Известия16:05

Washington Post: американо-российские переговоры «в целом развалились» из-за Болтона

Вести.Ru13:37

Переговоры США и России по Сирии сорвались по вине Болтона - The Washington Post

Царьград14:32

СМИ обвинили Болтона в крахе российско-американских переговоров по Сирии

РИА Новости14:15

Переговоры России и США провалились из-за Болтона

Газета.Ru14:14

WP: переговоры США и России по деэскалации на юге Сирии развалились из-за Болтона

ТАСС14:04

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

RT на русском14:40
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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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