Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлятся около часаРБК вчера в 13:45

Информацию подтвердил источник РБК. Переговоры начнутся около 13 часов по местному времени (6:00 мск) 25 апреля. Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде утром 24 апреля.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлятся около часа

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