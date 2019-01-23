Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершилисьГазета.Ru 13:04
Ранее сообщалось, что Путин провел экскурсию по своему кабинету для премьер-министра Японии Синдзо Абэ. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию встречи российского и турецкого президентов.
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Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому что Вы уделяете этому очень много времени.
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Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения с США
Обновлено в 15:51
Политика
Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным обращением
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении страны" до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729
Обновлено в 06:01
Политика
Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В ДНР взяли в плен украинского диверсанта
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии
На Смоленской площади призвали Израиль остановить "практику произвольного нанесения ударов" по территории суверенной САР.
Обновлено в 13:23
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году.
Обновлено в 11:52
Политика
Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян в 2018 году
В украинской пограничной службе рассказали, что более 6 тысячам граждан России было отказано во въезде на территорию Украины в прошлом году.
Обновлено в 11:52
Политика
Меркель: Германия продолжит поставки газа из России
Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В Грузии в учениях НАТО в марте примут участие 17 стран-союзников
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Грузии в учениях НАТО, запланированных на март, примут участие 17 стран-союзников.
Обновлено в 10:31
Политика
В Петербурге назначили вице-губернаторов
Шесть новых вице-губернаторов назначили в Петербурге.
Обновлено в 17:38
Политика
Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран»
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.
Обновлено в 11:41
Политика
Саакашвили заявил, что безвизовый режим с ЕС уничтожает Украину
Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом приводит к массовой миграции жителей страны, главным образом в Польшу.
Обновлено в 16:26
Политика
Суд Киева начнет оглашать приговор Януковичу 24 января
Оболонский районный суд Киева начнет оглашать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по инкриминируемому ему делу о госизмене 24 января.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Россия поставит Армении партию новейших автоматов АК-12
Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил о заключении между Россией и Арменией контракта на поставку новейших автоматов АК-12.
Обновлено в 17:05