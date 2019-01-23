Политика

Переговоры Путина и Эрдогана завершилисьГазета.Ru 13:04

Ранее сообщалось, что Путин провел экскурсию по своему кабинету для премьер-министра Японии Синдзо Абэ. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию встречи российского и турецкого президентов.
Читать в источнике
Владимир Путин
Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому что Вы уделяете этому очень много времени.
— Владимир ПутинМосковский Комсомолец 11:53

Подробнее о событии

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Обсуждали Сирию, США и С-400

URA.Ru15:59

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Газета.Ru13:04

Путин рассказал об итогах переговоров с Эрдоганом

РБК13:40

Владимир Путин: Для нахождения военных США в Сирии нет никаких оснований

Комсомольская правда15:10

Путин о сотрудничестве РФ, Турции и Ирана в деле формирования конституционного комитета САР

RT на русском12:41

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Вести.Ru10:03

Путин пригласил Турцию стать партнером на ИННОПРОМ-2019

ТАСС13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 17:46, Ашберн
Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения с США

Обновлено в 15:51
Политика

Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным обращением

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении страны" до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729

Обновлено в 06:01
Политика

Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В ДНР взяли в плен украинского диверсанта

Обновлено в 12:52
Армия и оружие

МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии

На Смоленской площади призвали Израиль остановить "практику произвольного нанесения ударов" по территории суверенной САР.
Обновлено в 13:23
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году.
Обновлено в 11:52
Политика

Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян в 2018 году

В украинской пограничной службе рассказали, что более 6 тысячам граждан России было отказано во въезде на территорию Украины в прошлом году.
Обновлено в 11:52
Политика

Меркель: Германия продолжит поставки газа из России

Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

В Грузии в учениях НАТО в марте примут участие 17 стран-союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Грузии в учениях НАТО, запланированных на март, примут участие 17 стран-союзников.
Обновлено в 10:31
Политика

В Петербурге назначили вице-губернаторов

Шесть новых вице-губернаторов назначили в Петербурге.
Обновлено в 17:38
Политика

Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран»

Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.
Обновлено в 11:41
Политика

Саакашвили заявил, что безвизовый режим с ЕС уничтожает Украину

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом приводит к массовой миграции жителей страны, главным образом в Польшу.
Обновлено в 16:26
Политика

Суд Киева начнет оглашать приговор Януковичу 24 января

Оболонский районный суд Киева начнет оглашать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по инкриминируемому ему делу о госизмене 24 января.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Россия поставит Армении партию новейших автоматов АК-12

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил о заключении между Россией и Арменией контракта на поставку новейших автоматов АК-12.
Обновлено в 17:05
ещё по теме
Главное