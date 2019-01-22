Путин рассказал о переговорах с Абэ по КуриламГазета.Ru 13:06

Сегодня я бы хотел дискутировать по вопросу заключения мирного договора. С учетом результатов встречи министров иностранных дел и встречи переговорщиков на прошлой неделе. Кроме того, я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международных проблем.

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трех часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения.

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