Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часаRT на русском 12:53
Отмечается, что перед встречей Болтон и Патрушев только разрешили журналистам сделать несколько фотографий. Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:46, Вашингтон
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года
Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Монако» собирается продать Фабрегаса
Французский "Монако" планирует расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, сообщает France Football.
Обновлено в 17:56
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд
Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Происшествия
ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город
С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США
Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
Обновлено в 10:26
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Здоровье
Как не отравиться во время отдыха на курорте
Российские курорты или экзотические страны - везде стоит внимательнее относиться к своему здоровью, иначе привезти с отдыха можно кое-что пострашнее диареи.
Обновлено в 09:08
Общество
В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Наука
Ученые: Томатный сок благотворно влияет на кровеносную систему
Обновлено 22 июня в 04:18
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:03
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Спорт
Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05