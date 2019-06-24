Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часаRT на русском 12:53
Отмечается, что перед встречей Болтон и Патрушев только разрешили журналистам сделать несколько фотографий. Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Казахстане целый город эвакуируют из-за взрыва в воинской части
Казахстанский город Арысь, где в воинской части произошли взрыв и пожар, будет полностью эвакуирован.
Обновлено в 03:42
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог
Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено в 09:31
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, об этом было объявлено на сессии МОК, которая проходит в Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 12:06
Общество
Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд
Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика
Офицеров ВСУ затравили за танцы под российскую песню
Обновлено в 11:37
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Футбол
В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер
Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней
МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Политика
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Нью-Йорке нашли мертвыми уроженку России и ее двоих детей
В Нью-Йорке полицейские обнаружили мертвыми уроженку России и ее двоих детей.
Обновлено в 01:02
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09