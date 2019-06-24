Политика

Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часаRT на русском 12:53

Отмечается, что перед встречей Болтон и Патрушев только разрешили журналистам сделать несколько фотографий. Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Патрушев в Иерусалиме полтора часа разговаривал с Болтоном

РБК13:53

Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа

РИА Новости12:47

Третья встреча

Российская газета14:00

В Совбезе России назвали темы переговоров Патрушева и Болтона

RT на русском13:31

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News.ru13:44

Патрушев обсудил с Болтоном ситуацию в Венесуэле и контроль над вооружениями

ТАСС13:17

Урегулирование сирийского кризиса будет способствовать безопасности Израиля

Инфорос08:43
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Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
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"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
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