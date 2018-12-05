Футбол

Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на продвинутой стадии
Soccer.ru
вчера в 10:37

Сообщается, что переговоры между клубом и игроком находятся на продвинутой стадии.
Soccer.ruвчера в 10:37

Подробнее о событии

СМИ: Ибрагимович отказался от возвращения в «Милан»

Советский спорт11:08

СМИ: Ибрагимович не станет переходить в «Милан»

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Ибрагимович не будет выступать за «Милан»

Евро-футбол.ру11:26

Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Газета.Ru01:39

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Матч ТВ00:19

СМИ: Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на грани срыва

Sportbox.RU00:19
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
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"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции.
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«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

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Моуринью может вернуться в «Реал»

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Знали, что против «Рубина» очень тяжело играть — по-другому с казанцами не бывает. Но мы победили и не пропустили.
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Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, заявил, что его подзащитный совместно с супругой Аланой активно занимается благотворительностью.
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Болельщик из Великобритании набил тату в честь победы «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче 14-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:24
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Кононов: «Тренировочный процесс „Спартака“ кардинально поменялся»

«Спартак-2» ушел в отпуск намного раньше, у нас тогда и Боккетти был в строю. Я взял в тренировочный процесс из защитников Гапонова.
Обновлено в 14:41
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«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
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Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
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Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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