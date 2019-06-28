Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфираГазета.Ru вчера в 17:17

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Газета.Ruвчера в 17:17

Передачу Малахова про сестер-убийц Хачатурян отменили

URA.Ruвчера в 22:45

Передачу Малахова в поддержку сестёр Хачатурян внезапно сняли с эфира

News.ruвчера в 17:48

На телеканале Россия 1 отменили передачу, посвящённую делу сестёр Хачатурян

Эхо Москвы05:00

Программу Андрея Малахова о сёстрах Хачатурян сняли с эфира

Говорит Москвавчера в 17:09

Телеканал «Россия 1» отменил программу Малахова о деле сестер Хачатурян

Дождьвчера в 16:02

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Lenta.ruвчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Авто

Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка

В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило

Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Здоровье

В пяти медучреждениях Дагестана назначены новые главврачи

26 июня в Минздраве РД завершился очередной конкурс на замещение вакантных должностей, по итогам которого были выбраны руководители пяти медучреждений: Шамильская ЦРБ, Дербентская ЦГБ, Буйнакская ЦРБ, Городская клиническая больница №1 и Хасавюртовская ЦГБ.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Иркутской области во время паводка погибли два человека

Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Шалимов: есть одна проблема, которая не зависит от VAR

Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Посольство РФ не комментирует вызов атташе в генштаб ВС Турции

Обновлено в 03:46
Политика

Путин назвал своих политических кумиров

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов британской газеты Financial Times о том, кем из лидеров он больше всего восхищается, назвал Петра I. Из современных политиков серьезное впечатление на главу России произвел бывший президент Франции Жак Ширак.
Обновлено вчера в 16:35
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика

Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

Обновлено в 03:54
Общество

PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением

Обновлено вчера в 19:54
Общество

В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 04:08
Общество

В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир

V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ

Обновлено в 05:43
Авто

Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства

Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича

Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Россиянин арестован в Токио за граффити у дворца императора

Обновлено в 00:24
Общество

В Москве 27 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июня, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Обновлено в 05:22
Главное