Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфираГазета.Ru вчера в 17:17
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка
В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Здоровье
В пяти медучреждениях Дагестана назначены новые главврачи
26 июня в Минздраве РД завершился очередной конкурс на замещение вакантных должностей, по итогам которого были выбраны руководители пяти медучреждений: Шамильская ЦРБ, Дербентская ЦГБ, Буйнакская ЦРБ, Городская клиническая больница №1 и Хасавюртовская ЦГБ.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Иркутской области во время паводка погибли два человека
Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Шалимов: есть одна проблема, которая не зависит от VAR
Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин назвал своих политических кумиров
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов британской газеты Financial Times о том, кем из лидеров он больше всего восхищается, назвал Петра I. Из современных политиков серьезное впечатление на главу России произвел бывший президент Франции Жак Ширак.
Обновлено вчера в 16:35
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Общество
PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир
V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ
Обновлено в 05:43
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича
Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Общество
В Москве 27 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июня, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Обновлено в 05:22