Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфираГазета.Ru вчера в 17:17
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.
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Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Наука
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат
Обновлено вчера в 20:52
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ
Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).
Обновлено в 01:49
Экономика
Правительство России решило не продлевать заморозку цен на топливо
Федеральные СМИ сообщают, что на сегодняшнем совещании в кабинете министров, которое прошло под председательством вице-премьера Антона Силуанова, решили больше не подписывать соглашение с нефтяниками.
Обновлено 25 июня в 09:00
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы
Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.
Обновлено в 02:32
Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 04:18
Авто
Пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Официальный дистрибьютор AC в России сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Наука
Инженеры создали материал для 3D-печати изделий из синтетического дерева. С прочностью и структурой натурального!
В сочетании с гемицеллюлозой — естественным компонентом растительных клеток — прочность изделий из материала возросла благодаря тому, что гемицеллюлоза действует как клей, скрепляя между собой волокна целлюлозы.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
Обновлено в 03:15
Общество
Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет
Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 02:58
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Общество
Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян
Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
Обновлено в 02:38
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.
Обновлено в 03:24