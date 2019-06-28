Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфираГазета.Ru вчера в 17:17

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Происшествия РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).

Общество Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Экономика Правительство России решило не продлевать заморозку цен на топливо Федеральные СМИ сообщают, что на сегодняшнем совещании в кабинете министров, которое прошло под председательством вице-премьера Антона Силуанова, решили больше не подписывать соглашение с нефтяниками.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Политика Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.

Технологии Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Армия и оружие В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.

Авто Пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре Официальный дистрибьютор AC в России сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года.

Происшествия Задержан один из руководителей «Рольфа» В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Армия и оружие Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат» Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Наука Инженеры создали материал для 3D-печати изделий из синтетического дерева. С прочностью и структурой натурального! В сочетании с гемицеллюлозой — естественным компонентом растительных клеток — прочность изделий из материала возросла благодаря тому, что гемицеллюлоза действует как клей, скрепляя между собой волокна целлюлозы.

Общество Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Политика Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Общество Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.

Авто Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.