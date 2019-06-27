Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфираГазета.Ru вчера в 17:17

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.
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Передачу Малахова про сестер-убийц Хачатурян отменили

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Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Lenta.ruвчера в 14:10
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