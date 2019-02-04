Передачек не дождался. Сенатор Арашуков начал есть тюремную едуLife.ru вчера в 11:51

Арестованный сенатор Рауф Арашуков, заявивший, что не будет есть тюремную пищу и предпочтет получить передачи, пока не получил от близких никаких продуктов. Сенатор начал пить в СИЗО чай и есть первое.

с чего всё началось

Как уточняется, Арашуков пока не получал продуктовых передач от близких. Покупать еду в тюремном магазине сенатор не может из-за отсутствия средств на его личном счету. Член Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин добавил, что к арестованному сенатору пока не пустили адвоката.

Передачек не дождался. Сенатор Арашуков начал есть тюремную еду

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