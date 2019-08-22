Стыковка "Союза" с МКС запланирована на 24 августа. Еще до старта ракеты с Байконура робот "Федор" поздравил россиян с Днем Флага, который отмечается сегодня. Главным праздничным мероприятием станет митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве.

Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага

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