Космос
Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флагаВести.Ru вчера в 22:24
Стыковка "Союза" с МКС запланирована на 24 августа. Еще до старта ракеты с Байконура робот "Федор" поздравил россиян с Днем Флага, который отмечается сегодня. Главным праздничным мероприятием станет митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол
Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Футбол
Владельца ФК «Чайка» подозревают в обмане букмекеров
В офисе владельца футбольного клуба «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) Андрея Чайки прошли обыски, связанные с подозрением в обмане букмекеров.
Обновлено в 04:44
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Политика
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Технологии
«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G
«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО бросившего урну в сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля
Обновлено в 07:06
Политика
Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Представители НАТО приняли участие в образовательном проекте в Армении
Представители североатлантического альянса принимают участие в пилотном проекте «Хорошее управление и хорошее поведение».
Обновлено в 09:02
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Футбол
Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Обновлено в 08:36