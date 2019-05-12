Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр НиколаевPiter.tv вчера в 12:47
Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча.
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Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев
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