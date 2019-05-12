Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр НиколаевPiter.tv вчера в 12:47

Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча.
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАССвчера в 12:57

Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPbвчера в 13:05

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ruвчера в 13:03

На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист

Чемпионатвчера в 16:07

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВвчера в 12:48

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Рувчера в 12:31

«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневниквчера в 13:23
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Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Сельхозпроизводители Приморья могут воспользоваться новыми льготами

Гарантийный Фонда края расширил перечень льгот для получателей поддержки Сельское хозяйство является одним из самых приоритетным направлением в Приморском крае.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Технологии

Врачи рассказали, какими средствами они лечатся

Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:05
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено вчера в 09:59
Культура

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено вчера в 14:34
Политика

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Футбол

«Лион» в гостях разгромил «Марсель»

«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Обновлено вчера в 21:35
Общество

Колледж — для умников или неудачников? Разбираем особенности среднего профобразования

Совсем скоро закончится учебный год и начнётся приёмная компания в средние и высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:00
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