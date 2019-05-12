Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр НиколаевPiter.tv вчера в 12:47

Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Политика Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.

Политика Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов По данным министерства здравоохранения Индонезии, после выборов, состоявшихся в стране в апреле, при подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов.

Общество Голикова выступила против сокращения майских праздников Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Экономика Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия AP: американцу предъявили обвинения в отправке Трампу писем с угрозами Власти штата Коннектикут в воскресенье предъявили обвинения жителю города Нью-Хейвен в отправке писем с белым порошком и угрозами президенту США Дональду Трампу.

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.

Авто Новый Kia Cerato с агрессивным дизайном появился у дилеров Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.

Экономика Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.

Политика Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Здоровье Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.

Политика В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).

Шоу-бизнес Александр Цекало познакомил детей с новой женой Продюсер не стал скрывать новые отношения от детей, поэтому познакомил их с избранницей.

Политика Reuters: Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Происшествия На Шри-Ланке заблокировали социальные сети Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.

Футбол Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".