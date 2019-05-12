Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр НиколаевPiter.tv вчера в 12:47
Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча.
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев
Петербургский дневниквчера в 13:23
Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев
Фонтанка.Рувчера в 12:31
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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
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Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Помощник Семака: Кокорин был в «Зените», а теперь его нет с нами
Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что в команде ожидают возвращения Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
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Политика
Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов
По данным министерства здравоохранения Индонезии, после выборов, состоявшихся в стране в апреле, при подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
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Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Экономика
Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям
В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
AP: американцу предъявили обвинения в отправке Трампу писем с угрозами
Власти штата Коннектикут в воскресенье предъявили обвинения жителю города Нью-Хейвен в отправке писем с белым порошком и угрозами президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 00:19
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Новый Kia Cerato с агрессивным дизайном появился у дилеров
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков
В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с новой женой
Продюсер не стал скрывать новые отношения от детей, поэтому познакомил их с избранницей.
Обновлено в 01:00
Политика
Reuters: Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
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«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 03.05.19 – 09.05.19
Прошли Парады в Республиках, видео в конце сводки. Салюты в этот раз были особенно красивые и мощные.
Обновлено в 01:15
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Наука
Радиация не всегда страшна: все, что вы хотели об этом знать
Три основных вида ионизирующего излучения принято обозначать греческими буквами альфа, бета и гамма.
Обновлено вчера в 07:16