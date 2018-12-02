Футбол

Перед матчем «Арсенал» — «Зенит» болельщиков угощают чаем и кашей
Матч ТВ
10:57

В Туле перед матчем 16-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» болельщиков угощают чаем и кашей. Игра на стадионе «Арсенал» начнется в 19:30 (мск). На данный момент температура в Туле — минус 8 градусов.
Матч ТВ10:57

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Перед матчем «Арсенал» — «Зенит» болельщиков угощают чаем и кашей

Sportbox.RU10:57

Перед матчем «Арсенал» — «Зенит» болельщиков угощают чаем и кашей

Матч ТВ10:57

Болельщики смогут полакомиться кашей перед игрой «Арсенала» и «Зенита»

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Болельщики могут взять с собой термосы на матч «Арсенал» — «Зенит»

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Тульский «Арсенал» накормит болельщиков кашей

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Московский Комсомолецвчера в 11:02

«Арсенал» накормит фанатов полевой кашей перед игрой с «Зенитом»

SM Newsвчера в 09:14
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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