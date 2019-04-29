Экономика

Перед майскими праздниками мясо для шашлыка стало дешевлеМосковский Комсомолец 07:05

Баранина прибывала в цене 10%, а говядина остаётся самым дорогим мясом. Перед стартом "шашлычного" сезона отдельные виды мяса стали доступнее на российском рынке. Эксперты зафиксировали тенденцию к снижению цены по сравнению с началом 2019 года, сообщает "Российская газета" в понедельник, 29 апреля.
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Перед майскими праздниками мясо для шашлыка стало дешевле

Московский Комсомолец07:05

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

Российская газетавчера в 20:15

Эксперты рассказали, как отведать шашлычка на майские и не разориться

Life.ruвчера в 23:50

Шашлыки в мае: эксперты назвали самое выгодное мясо

ТК Звездавчера в 22:18

Названо самое выгодное мясо для майских шашлыков

Общественное телевидение Приморьявчера в 21:43

Названо самое выгодное мясо для майских шашлыков

Телеканал 360°вчера в 20:41

Выгодное мясо для шашлыков назвали эксперты

News.ru01:22
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Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу близ церкви в Балтиморе, есть погибшие

Как сообщает телеканал Fox News, полиция американского города Балтимор в штате Мэриленд сообщает о стрельбе близ местной церкви.
Обновлено вчера в 18:27
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

В России стартовали продажи комплекта VIVE Pro Starter Kit

Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Украинский актер Артем Ткачук ранен в Неаполе

Как сообщают сегодня, 29 апреля 2019 года, итальянские СМИ, пострадал актер украинского происхождения Артем Ткачук, занятый в фильме о молодежной преступности "Пираньи Неаполя".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Экономика

«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей

Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Игры

Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж

Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Пассажиры автобуса сняли на видео, как родители напоили пивом детей

Обновлено в 06:10
Финансы

Фондовые рынки Европы торгуются в негативном ключе

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов снижаются на статданных из еврозоны.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Ярославской области выносят приговор банде педофилов

В Ярославской области выносят приговор насильникам.
Обновлено в 06:51
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 продали на аукционе

На онлайн-аукционе Copart продали уникальный лот – выгоревший дотла автомобиль, а, точнее, обугленный остов легендарного суперкара Ferrari F355 Spider 1999 года.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Политика

Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины

Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Политика

Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ

Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество

Судебные приставы спели для должников

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
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