Экономика
Перед майскими праздниками мясо для шашлыка стало дешевлеМосковский Комсомолец 07:05
Баранина прибывала в цене 10%, а говядина остаётся самым дорогим мясом. Перед стартом "шашлычного" сезона отдельные виды мяса стали доступнее на российском рынке. Эксперты зафиксировали тенденцию к снижению цены по сравнению с началом 2019 года, сообщает "Российская газета" в понедельник, 29 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу близ церкви в Балтиморе, есть погибшие
Как сообщает телеканал Fox News, полиция американского города Балтимор в штате Мэриленд сообщает о стрельбе близ местной церкви.
Обновлено вчера в 18:27
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
В России стартовали продажи комплекта VIVE Pro Starter Kit
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Украинский актер Артем Ткачук ранен в Неаполе
Как сообщают сегодня, 29 апреля 2019 года, итальянские СМИ, пострадал актер украинского происхождения Артем Ткачук, занятый в фильме о молодежной преступности "Пираньи Неаполя".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Экономика
«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей
Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Игры
Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж
Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Финансы
Фондовые рынки Европы торгуются в негативном ключе
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов снижаются на статданных из еврозоны.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Ярославской области выносят приговор банде педофилов
В Ярославской области выносят приговор насильникам.
Обновлено в 06:51
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 продали на аукционе
На онлайн-аукционе Copart продали уникальный лот – выгоревший дотла автомобиль, а, точнее, обугленный остов легендарного суперкара Ferrari F355 Spider 1999 года.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Политика
Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины
Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Политика
Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции
Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ
Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06