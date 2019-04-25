Перед игрой с «Арсеналом» команда «Спартака» прогулялась по ТулеЦентр 71 вчера в 08:54

Перед игрой с «Арсеналом» команда «Спартака» прогулялась по Туле. В частности, футболисты побывали в кремле.

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