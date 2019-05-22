Футбол

Локомотив — Урал 1:0 (1-й тайм)News.ru 11:20

Локомотив — Урал
1 – 0
1-й тайм
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
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40 фанатов «Локомотива» доставлены в полицию перед матчем с «Уралом»

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Источник: В Самаре задержали 50 болельщиков «Локомотива»

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Источник: 50 фанатов «Локомотива» были задержаны перед финалом Кубка

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Sport24: полиция Самары задержала около 40 фанатов «Локомотива» перед финалом Кубка России

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Перед финалом Кубка России в Самаре задержали 50 болельщиков «Локо»

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