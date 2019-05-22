Футбол
Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатовРБК 12:53
Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самарского главка полиции.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Тверской области отравились 11 детей
По факту произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом начата проверка Следственный комитет начал проверку после отравления 11 детей в одном из образовательных учреждений города Торопец Тверской области.
Обновлено в 12:00
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Транспорт
Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы
Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.
Обновлено в 05:54
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Исследователи под руководством Джесси Андриэнзе (Jessie Andriaense) из Венского университета изучали обыкновенных воронов (Corvus corax) на предмет наличия способности оказывать эмоциональное влияние друг на друга.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест
Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Общество
Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области
Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено в 08:13
Музыка
95 лет назад родился Шарль Азнавур
Обновлено в 06:07
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Космос
Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга
Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая
В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку
Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Max M2 получил обновление Android 9.0 Pie
Для смартфона ASUS ZenFone Max M2 выпущено обновление Android 9.0 Pie.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Баскетбол
Колесников: УНИКС готовится не к Шведу, а ко всей команде «Химки»
Баскетболисты УНИКСа не считают лидера "Химок" Алексея Шведа единственным оружием команды и разбирают всех игроков подмосковного клуба, заявил защитник казанцев Евгений Колесников.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года
Представители Ford заявили, что выведут новый электрический кроссовер на рынок в конце 2020 года.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42