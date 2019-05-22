Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатовРБК 12:53

Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самарского главка полиции.

Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

Авто Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2% В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Происшествия В Тверской области отравились 11 детей По факту произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом начата проверка Следственный комитет начал проверку после отравления 11 детей в одном из образовательных учреждений города Торопец Тверской области.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Спорт Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.

Транспорт Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.

Наука Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением Исследователи под руководством Джесси Андриэнзе (Jessie Andriaense) из Венского университета изучали обыкновенных воронов (Corvus corax) на предмет наличия способности оказывать эмоциональное влияние друг на друга.

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Происшествия Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.

Общество Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Космос Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Общество Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Происшествия Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Общество Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Баскетбол Колесников: УНИКС готовится не к Шведу, а ко всей команде «Химки» Баскетболисты УНИКСа не считают лидера "Химок" Алексея Шведа единственным оружием команды и разбирают всех игроков подмосковного клуба, заявил защитник казанцев Евгений Колесников.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Авто Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года Представители Ford заявили, что выведут новый электрический кроссовер на рынок в конце 2020 года.