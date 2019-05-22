Футбол
50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка РоссииNews.ru 11:20
Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
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Армия и оружие
Журналисты «Звезды» вошли в число номинантов премии «МЕДИА-АС-2019»
Для всех подготовлены соответствующие номинации. Среди обладателей премии журналисты телеканала и радио «Звезда».
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Экономика
Центробанк разрешил «Автовазу» не раскрывать информацию
Центробанк освободил «Автоваз» от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Общество
Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове
ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара
Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Общество
Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая
Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Общество
Из бюджета Вологодской области потратят 655 тысяч рублей на сувениры и брошюры для Общественной палаты
Более 655 тысяч рублей из областного бюджета потратят в 2019 году на сувениры, кофе-брейки и другую «деятельность» Общественной палаты Вологодской области (ОП ВО).
Обновлено в 08:55
Общество
Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья
Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания.
Обновлено в 13:59
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Футбол
Молодежки «Зенита» и «Енисея» сразятся на «Газпром Арене»
Молодежные команды «Зенита» и «Енисея» сыграют на «Газпром Арене» в 12:00 25 мая. Встреча пройдет в рамках заключительного тура первенства.
Обновлено в 11:24
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Общество
Небоскрёбы в городе
Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Кино
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Обновлено в 09:00