Армия и оружие
Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на ДонбассеГазета.Ru вчера в 22:51
Как отмечается, полк "Азов" должен усилить 24-ую бригаду ВСУ в районе населенного пункта Марьинка. "И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта - армии нацистской Германии", - заявил Астрахань. Он добавил, что это было сделано перед 9 мая.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал полуторачасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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В пресс-службе ЦВО рассказали о гибели солдата от взрыва снаряда
Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе Центрального военного округа, в настоящее время комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства произошедшего.
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Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26
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Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
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Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
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Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
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Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент
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