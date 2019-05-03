Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на ДонбассеГазета.Ru вчера в 22:51

Как отмечается, полк "Азов" должен усилить 24-ую бригаду ВСУ в районе населенного пункта Марьинка. "И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта - армии нацистской Германии", - заявил Астрахань. Он добавил, что это было сделано перед 9 мая.

Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе

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