Армия и оружие
Опубликовано видео с переброской противокорабельных береговых комплексов «Бал» в Крыму. На кадрах запечатлен момент, как на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь колонна техники движется по одной из полос, сопровождаемая полицейскими машинами.
ТК Звезда27 ноября в 12:13
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На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео
Реальное время27 ноября в 10:43
Конфликт не окончен: появилась информация об активности военных в Крыму
ФедералПресс27 ноября в 10:40
СМИ показали переброску антикорабельных береговых комплексов «Бал» в Керчь – кадры
Российский Диалог27 ноября в 10:28
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Армия и оружие
Четверо сирийских военных погибли в Латакии при обстрелах боевиков
Четверо сирийских военных погибли в результате обстрелов боевиками сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
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Армия и оружие
США продали Саудовской Аравии комплексы THAAD на $15 млрд
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Видео опубликовано: телеканал "Прямой" Напомним, береговой ракетный комплекс "Бал" действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Россия внедрит новую систему охраны морских границ в Крыму
Россия начинает использовать в Крыму автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских рубежей.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Северная Корея прекращает разработку ядерного оружия
Северная Корея сообщила, что в годовщину запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-15» завершает разработку ядерного оружия и перенаправляет свое внимание на экономическое развитие страны.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
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Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
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Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
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Армия и оружие
Ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
Испытания противокорабельных ракет "Циркон" начнутся в следующем году, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Вертолетный полк ЮВО получил ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»
Первые учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" провел вертолетный полк Южного военного округа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров
Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.
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Армия и оружие
НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения
НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Порошенко объявил о передислокации войск для «защиты от России»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что командование ВСУ проведет передислокацию войск в связи с введением в стране военного положения.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям
Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
МВД Украины создало штаб для координации работы при военном положении
Министерство внутренних дел Украины создало оперативный штаб для согласования работы всех органов ведомства в условиях военного положения - все подразделения переведены на усиленный вариант несения службы Соответствующее сообщение обнародовано на официальной странице МВД в Facebook 28 ноября.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Microsoft поставит военным США системы дополненной реальности
Корпорация Microsoft выиграла контракт на поставку в американскую армию прототипов систем дополненной реальности.
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