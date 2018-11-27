Как стало известно, комплексы были замечены на 15-м километре автомобильной трассы Севастополь – Керчь. Предполагается, что попавшие на видео системы «Бал» встанут на охрану побережья в рамках усиления мер безопасности после провокации с тремя кораблями ВМС Украины.

Переброска антикорабельных комплексов «Бал» в Керчь попала на видео

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Армия и оружие Армия и оружие НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.

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Армия и оружие Армия и оружие Британский самолёт-разведчик пролетел над Крымом Ранее разведку подступов к Керченскому проливу и Крымскому полуострову провёл противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.