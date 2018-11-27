Армия и оружие
Как стало известно, комплексы были замечены на 15-м километре автомобильной трассы Севастополь – Керчь. Предполагается, что попавшие на видео системы «Бал» встанут на охрану побережья в рамках усиления мер безопасности после провокации с тремя кораблями ВМС Украины.
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На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео
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