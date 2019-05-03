Пьер-Эмерик Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлогодних ошибок»Спорт-Экспресс 02:36

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Валенсией" в первом полуфинале Лиги Европы (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 91-й минуте.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Общество Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.

Общество Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики 1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Футбол Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Политика Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным» Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Авто На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Общество Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

Шоу-бизнес Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.

Шоу-бизнес Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.