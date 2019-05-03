Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлогодних ошибок»Спорт-Экспресс 02:36
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
|70′
Даниэль Парехо
|71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
|71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
|82′
|89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
7
Мхитарян
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
4
Ронкалья
22
Мина
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Валенсией" в первом полуфинале Лиги Европы (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 91-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Обамеянг: «Победа в Лиге Европы — шанс для „Арсенала“ попасть в Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 17:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено 01 мая в 14:41
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова
Обновлено в 04:14
Политика
Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине
Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия готова к "военному обострению" в Донбассе.
Обновлено в 01:25
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
ВСУ водрузили нацистский флаг под Донецком
Вооружённые бандформирования Украины подняли флаг немецких фашистов над своими позициями в захваченном ВСУ посёлке Марьинка под Донецком, где оккупанты обустроили огневые точки в жилых домах.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Госдеп заявил о «сотнях россиян» в спецслужбах Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.
Обновлено в 00:32
Политика
Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Авто
Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
Симоньян предложила 15 мая провести акцию в поддержку Вышинского
Ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года, отмечается Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day).
Обновлено в 02:09
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
Багги огневой поддержки «Чаборз-М3» могут появиться на параде Победы
Агентство заверяет, что Росгвардия продемонстрирует багги «Чаборз-М3» с 30-мм автоматическим станковым гранатометом АГС-17 или АГС-30.
Обновлено вчера в 14:17
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено вчера в 03:17
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57