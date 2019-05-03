Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлогодних ошибок»Спорт-Экспресс 02:36

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Валенсией" в первом полуфинале Лиги Европы (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 91-й минуте.
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